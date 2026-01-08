Έντονη προειδοποίηση προς τη Δύση απηύθυνε η Ρωσία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα θεωρηθεί «θεμιτός στόχος» για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, στον απόηχο των ευρωπαϊκών σχεδίων για ανάπτυξη στρατευμάτων στη χώρα μετά το τέλος του πολέμου.

«Όλες αυτές οι μονάδες και εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν θεμιτοί στρατιωτικοί στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα και παραμένουν επίκαιρες», δήλωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια επέκρινε επίσης «μιλιταριστικές» δηλώσεις μετά τη συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του για την ανάπτυξη στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.

«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις του αποκαλούμενου “Συνασπισμού των Προθύμων” και του καθεστώτος του Κιέβου τούς μετατρέπουν σε έναν αληθινό “άξονα του πολέμου”», υπογράμμισε η Ζαχάροβα.