Ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, εισήχθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο Νοσοκομείο Ζακύνθου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η εισαγωγή του κρίθηκε, όπως αναφέρει το imerazante, αναγκαία από τους θεράποντες ιατρούς, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να παρακολουθείται στενά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Σήμερα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στενούς συνεργάτες του, γεγονός που χαρακτηρίζεται θετικό από το ιατρικό προσωπικό.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να ανταποκρίνεται στη θεραπεία που του χορηγείται από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα οι γιατροί να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την περαιτέρω ανάρρωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, ο Μητροπολίτης ένιωσε έντονη αδιαθεσία την ωρα που βρισκόταν στο εορτάζον Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Αμέσως μετά την Θεία λειτουργία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να τον παρακολουθήσουν οι γιατροί.