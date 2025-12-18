Ο κινεζικός ιδιοκτήτης του TikTok, η ByteDance, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους επενδυτές για να πουλήσει λίγο πάνω από το 80% των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές, προκειμένου να αποφευχθεί απαγόρευση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως ενημέρωσε τους υπαλλήλους ο CEO του TikTok, Σού Ζι Τσου, την Πέμπτη.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίλυση χρόνιων αβεβαιοτήτων σχετικά με το μέλλον της εφαρμογής σύντομων βίντεο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Αύγουστο του 2020, η οποία πλέον χρησιμοποιείται τακτικά από περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ευθυγραμμίζονται με αυτές που είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, όταν ο Τραμπ ανέβαλε έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την εφαρμογή, εκτός αν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πουλήσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποσύνδεση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων του TikTok από την παγκόσμια πλατφόρμα. Ο Τραμπ είχε επίσης δηλώσει ότι η συμφωνία πληρούσε τους όρους για τις απαιτήσεις αποεπένδυσης.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους υπαλλήλους την Πέμπτη ότι η ByteDance και το TikTok υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις διαχειριστές επενδυτές: την Oracle, τη Silver Lake και την MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι, για τη δημιουργία μιας νέας αμερικανικής κοινοπραξίας TikTok με την ονομασία TikTok USDS Joint Venture LLC.

Η Oracle αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο TikTok. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας, η συμφωνία θα επιτρέψει σε «πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας».

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου, θα τερματίσει χρόνια προσπαθειών να αναγκαστεί η ByteDance να αποεπενδύσει από την αμερικανική δραστηριότητά της λόγω ανησυχιών εθνικής ασφάλειας.

Η Oracle, η Silver Lake και η MGX θα κατέχουν συλλογικά το 45% της νέας εταιρείας, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο επιβεβαιώνει όσα είχαν αναφέρει τον Σεπτέμβριο το Reuters και άλλα μέσα.

Η αμερικανική κοινοπραξία θα ανήκει κατά 50% σε ένα κονσόρτσιουμ νέων επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Oracle, η Silver Lake και η MGX με από 15% η καθεμία, κατά 30,1% σε εταιρικούς συνδεδεμένους επενδυτές της ByteDance και κατά 19,9% θα παραμείνει στην ByteDance, όπως αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα.