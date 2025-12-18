Η αστυνομία εκτιμά ότι ο συνταξιούχος οδηγός NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ και η οικογένειά του βρίσκονται ανάμεσα στους επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Το επιχειρησιακό τζετ Cessna C550 είχε απογειωθεί από το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Statesville, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Σάρλοτ, λίγο μετά τις 10 π.μ. τοπική ώρα (3 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη, με προορισμό τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, στη συνέχεια επέστρεψε και επιχειρούσε προσγείωση.

Ο Σερίφης της κομητείας Iredell, Ντάρεν Κάμπελ, δήλωσε νωρίτερα: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξαν θύματα». Δεν κοινοποίησε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Βίντεο από το WSOC-TV έδειξε τα σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ φλόγες έκαιγαν κοντά στα συντρίμμια.

Ο διευθυντής του αεροδρομίου, Τζον Φέργκιουσον, ανέφερε: «Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Θα χρειαστεί χρόνος για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια από τον διάδρομο».