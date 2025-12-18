Η αστυνομία εκτιμά ότι ο συνταξιούχος οδηγός NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ και η οικογένειά του βρίσκονται ανάμεσα στους επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Το επιχειρησιακό τζετ Cessna C550 είχε απογειωθεί από το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Statesville, περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Σάρλοτ, λίγο μετά τις 10 π.μ. τοπική ώρα (3 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη, με προορισμό τη Φλόριντα.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, στη συνέχεια επέστρεψε και επιχειρούσε προσγείωση.

Ο Σερίφης της κομητείας Iredell, Ντάρεν Κάμπελ, δήλωσε νωρίτερα: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξαν θύματα». Δεν κοινοποίησε περαιτέρω λεπτομέρειες.

CESSNA CITATION II CRASHES IN NORTH CAROLINA



Cessna 550 Citation II N257BW has crashed while attempting to land at Statesville Regional Airport (SVH). The aircraft was carrying six occupants — five fatalities have been confirmed so far by local media.



Flight tracking data shows… pic.twitter.com/xyXnGyeDne — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 18, 2025

Βίντεο από το WSOC-TV έδειξε τα σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ φλόγες έκαιγαν κοντά στα συντρίμμια.

Tragic plane crash in Statesville, North Carolina claims NASCAR legend Greg Biffle, his wife Cristina, daughter Emma, and son Ryder.



No survivors reported after his private jet went down shortly after takeoff. pic.twitter.com/1kc9bW0899 — Breaking News (@TheNewsTrending) December 18, 2025

Ο διευθυντής του αεροδρομίου, Τζον Φέργκιουσον, ανέφερε: «Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Θα χρειαστεί χρόνος για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια από τον διάδρομο».