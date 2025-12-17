Στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται η 16χρονη που τραυμάτισε 14χρονη συμμαθήτριά της με αιχμηρό αντικείμενο μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη. Όπως υποστήριξε η ίδια, είχε στην κατοχή της το μαχαίρι για αυτοπροστασία.

Η 16χρονη έφτασε μόνη της στον ανακριτή, όπου και παραμένει, και μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκαν ο πατέρας, η μητέρα και η αδερφή της. «Δεν έχει έρθει η μαμά μου. Και εγώ την ψάχνω», απάντησε η 16χρονη σε δημοσιογράφο του STAR.

Σχετικά με τον αιματηρό καβγά, η 16χρονη δήλωσε: «Γενικά μου έκαναν σαν μπούλινγκ εκεί πέρα και είχα νευριάσει πάρα πολύ για αυτό. Για προστασία το είχα το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο. Και μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήθελα να πάθει κάτι κακό. Δεν ξέρω καν τι έχει πάθει. Τι έχει πάθει η κοπέλα; Στην κοιλιά έχει κάτι;».

«Δεν είχα σκοπό να της το περάσω στην κοιλιά, όχι. Μόνη της έβαλε το χέρι, εγώ δεν είχα σκοπό να της κάνω κακό. Το έβαλε μόνη της, ήταν και άτομα μπροστά, τώρα δεν ξέρω αν έχουν πει ψέματα…», είπε επίσης η 16χρονη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχει ξαναπροβεί σε τέτοια πράξη, απάντησε: «Σαν αυτό, όχι. Είχα τραυματίσει λίγο μια κοπέλα στην πλάτη, δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό… αυτό με την κοπέλα δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνω, με είχε φέρει στα όριά μου. Άκουγα στην τουαλέτα που με βρίζανε. Και θύμωσα γιατί γενικά μου έκαναν εκεί κάτι σαν μπούλινγκ για αυτό. Και ξαναλέω, εγώ το είχα για προστασία το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο.

Τώρα αν με αφήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου. Ναι, (θα ζητήσω συγγνώμη από την 14χρονη) αλλά να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορώ άλλο, είμαι εδώ από τη Δευτέρα.

Σημειώνεται πως η 16χρονη είναι αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της 16χρονης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία. Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι» και της επιτέθηκε με ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα.

Η 14χρονη αντέδρασε, ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικότητας. Μάλιστα, φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι μια ανήλικη ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.