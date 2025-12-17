Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε σε γυμνάσιο στην Κυψέλη με πρωταγωνίστρια μία 16χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη.

Η 16χρονη μαθήτρια που επιτέθηκε στην 14χρονη κατηγορείται για δύο κακουργήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα στο σχολικό κτίριο. Το σχολείο είναι ανάστατο και τα παιδιά τονίζουν ότι δεν είναι επαρκής η παρουσία ψυχολόγου.

Η κοπέλα είχε πάει στο εν λόγω γυμνάσιο την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς είχε διωχθεί από άλλο σχολείο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η νεαρή κοπέλα επιτίθετο σε συμμαθητές της, έβριζε καθηγητές και έβαζε φωτιά σε κάδους.

Το σχολείο όπου έγινε το περιστατικό στην Κυψέλη

Κέλλυ Ιωάννου: Δεν αρκεί να πούμε «κάντε προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών»

«Ένα παιδί που ήδη είχε δείξει αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά, ήδη είχε βρεθεί με μαχαίρι, έφυγε από το ένα σχολείο και πήγε σε άλλο. Ενημερώθηκε το μεταγενέστερο σχολείο για την προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά; Υπήρχε κάποια αξιολόγηση της επικινδυνότητας; Δεν αρκεί να πούμε ¨κάντε προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών”. Πρέπει να ξέρουν κατά πόσο είναι εκπαιδευμένοι και βρίσκονται σε ένα σύστημα που υπάρχει ένα πρωτόκολλο για την αξιολόγηση» επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 17/12 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η δρ Εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου.

«Για μένα, το λάθος ξεκινάει από την αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να δούμε τι φταίει σε κάθε περίπτωση. Φταίει η οικογένεια; Είναι θέμα ψυχοπαθολογίας; Αυτό το κρίνουν ειδικοί που είναι εκπαιδευμένοι στην ανήλικη παραβατικότητα» συμπλήρωσε.

Καλλιακμάνης: Η πολιτεία φρόντισε να μην υπάρχει καμία μέριμνα για τα παιδιά που δείχνουν προβληματική συμπεριφορά

Στο Mega μίλησε επίσης ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης ο οποίος τόνισε πως η πολιτεία καλείται να διαχειριστεί ένα κρίσιμο ζήτημα, την αντιμετώπιση της ανήλικης βίας.

«Η πολιτεία φρόντισε να μην υπάρχει καμία μέριμνα για τα παιδιά που δείχνουν προβληματική συμπεριφορά. Αντί να δει τι θα κάνει για να βοηθήσει αυτό το παιδί να αλλάξει συμπεριφορά, του αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν φτάνει παρά να το καταστρέψουν εντελώς αυτό το παιδί, αφού πάνε για δύο κακουργήματα να το βάλουν και φυλακή», είπε.