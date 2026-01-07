Στοιχεία σοκ για τους ανήλικους που μεταφέρονται στα νοσοκομεία μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό κατά το οποίο ένα κορίτσι 14 χρονών διεκομίσθη στο «Παίδων Αγίας Σοφίας» σε κακή κατάσταση με οξεία δηλητηρίαση από κατανάλωση αλκοόλ, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι παρά τις «πολλές φορές που έχει αναδειχθεί το ζήτημα, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο».

«Τα μπαρ, τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα, τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να πουλάνε, να σερβίρουν ποτά σε ανήλικους χωρίς καμία επίπτωση. Νοθευμένα ή μη», ανέφερε.

Στην ανακοίνωσή του τόνισε επίσης πως το 14χρονο κορίτσι έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τη μητέρα της και δύο αστυνομικούς. Όπως ενημέρωσε, η ανήλικη είναι καλά και νοσηλεύεται στην πανεπιστημιακή κλινική, ενώ αναμένεται να πάρει εξιτήριο. «Φυλάσσεται από δύο αστυνομικούς καθώς πατέρας και μητέρα έχουν συλληφθεί», είπε επίσης.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, «στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία «Παίδων Αγίας Σοφίας» και «Αγλαΐα Κυριακού» το 2025 μεταφέρθηκαν 400 παιδιά με σοβαρότερα ή λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας από κατανάλωση αλκοόλ. Συνολικά το 2025 στα νοσοκομεία της χώρας μεταφέρθηκαν περίπου 1.000 παιδιά με χρήση αλκοόλ».

Επιπλέον, όπως αναφέρει, «είχαμε θάνατο ανήλικου κοριτσιού στο Γκάζι έξω από μπαρ, είχαμε νοσηλείες σε ΜΕΘ, ενώ αναρωτήθηκε αν γίνεται κάτι από την κοινωνία, τις οικογένειες, τα σχολεία και από το κράτος κοινωνικής προστασίας».

«Μετά το θάνατο του ανήλικου κοριτσιού στο Γκάζι ειπώθηκαν πολλά για λήψη μέτρων. Τίποτα. Στον επόμενο θάνατο ανήλικου παιδιού από χρήση αλκοόλ θα επαναλάβουμε τα ίδια. Όπως κάνουμε πάντα», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο ίδιος.

«Αλήθεια, τι αναλγησία είναι αυτή από τα μπαρ να πετάνε έξω από τα μαγαζιά τους στο δρόμο λιπόθυμα ανήλικα παιδιά από χρήση αλκοόλ προκειμένου να τα παραλάβει το ΕΚΑΒ για να μην υποστούν κυρώσεις; Πόση αναλγησία πια. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι τα πραγματικά.

Οι γονείς κρύβουν τέτοιες καταστάσεις με χρήση αλκοόλ των ανήλικων παιδιών τους για να μην συλληφθούν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Γι’ αυτό δεν τα φέρνουν στα νοσοκομεία», καταλήγει η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.