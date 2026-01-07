Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανέκτησαν δείγμα DNA από σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, το οποίο ενδέχεται να ανήκει στον ίδιο τον κορυφαίο αναγεννησιακό δημιουργό. Η ανακάλυψη προέρχεται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Leonardo da Vinci DNA Project» και θα μπορούσε, εφόσον επιβεβαιωθεί, να ανοίξει νέο δρόμο στην κατανόηση της μοναδικής ιδιοφυΐας του.

Τον Απρίλιο του 2024, ερευνητές του προγράμματος προχώρησαν σε προσεκτική λήψη δειγμάτων από ένα σχέδιο με κόκκινη κιμωλία, με τίτλο «Holy Child». Σε νέα επιστημονική δημοσίευση, οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το DNA που εξήχθη από τα δείγματα αυτά ενδέχεται να είχε αποτυπωθεί στο χαρτί από τον ίδιο τον Λεονάρντο ντα Βίντσι πριν από περισσότερα από 500 χρόνια. Αν το γενετικό υλικό μπορέσει να συνδεθεί οριστικά με τον καλλιτέχνη, θα μπορούσε να συμβάλει στην εξήγηση των παραγόντων που τον κατέστησαν τόσο ξεχωριστό.

Η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση του χρωμοσώματος Υ, ενός τύπου DNA που μεταβιβάζεται απευθείας από πατέρα σε γιο, χωρίς να αναμειγνύεται με το γενετικό υλικό της μητέρας. Οι επιστήμονες συνέκριναν το χρωμόσωμα Υ που εξήχθη από το σχέδιο «Holy Child» με δείγμα DNA από επιστολή που είχε γράψει ξάδελφος του Λεονάρντο. Και τα δύο δείγματα ανήκουν σε μια γενετική ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινό πρόγονο στην περιοχή της Τοσκάνης, τόπο καταγωγής του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Αν και οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν μπορούν ακόμη να είναι βέβαιοι, χαρακτηρίζουν το εύρημα ως πιθανή πρώτη σημαντική πρόοδο προς την αποκρυπτογράφηση του DNA του.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι διάσημοι πίνακες, όπως η «Μόνα Λίζα», έχουν καθαριστεί και αγγιχτεί τόσες φορές τα τελευταία 500 χρόνια, ώστε είναι απίθανο να διατηρούν DNA. Αντίθετα, τα σχέδια και τα σκίτσα του Λεονάρντο θεωρούνται πιο υποσχόμενα. Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, δρ Νορμπέρτο Γκονζάλες-Χουάρμπε, βιολόγος στο πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, δήλωσε στο περιοδικό Science: «Το χαρτί είναι πορώδες. Απορροφά ιδρώτα, δέρμα, βακτήρια, DNA. Όλα παραμένουν εκεί».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν στυλεό, παρόμοιο με εκείνον των τεστ COVID-19, τρίβοντας απαλά το σχέδιο «Holy Child» για να συλλέξουν ίχνη γενετικού υλικού. Μαζί με DNA από πορτοκαλιές που φύτρωναν στη Φλωρεντία, εντοπίστηκε και ανθρώπινο DNA που θα μπορούσε να ανήκει στον Λεονάρντο ντα Βίντσι. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές αυτής της αινιγματικής προσωπικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανότητα το DNA να κρύβει το μυστικό του τρόπου με τον οποίο ο Λεονάρντο αντιλαμβανόταν τον κόσμο. Τα σχέδια και τα σκίτσα του φαίνεται να αποτυπώνουν στιγμές που κανονικά δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απεικόνιση της πτήσης μιας λιβελούλας, όπου ο Λεονάρντο κατάφερε να καταγράψει πώς εναλλάσσει την ανύψωση των μπροστινών και των πίσω φτερών της.

Ο δρ Ντέιβιντ Θέιλερ, γενετιστής στο πανεπιστήμιο της Βασιλείας, επισημαίνει: «Ο Λεονάρντο κατέγραφε “στιγμιότυπα” φαινομένων που οι περισσότεροι από εμάς δεν αντιλαμβανόμαστε ως διακριτά γεγονότα. Τα μάτια του δειγματοληπτούσαν τον κόσμο με ταχύτερο ρυθμό». Σε πρόσφατη μελέτη, ερευνητές δημιούργησαν μοντέλο της ροής του νερού γύρω από μια προβλήτα που είχε σχεδιάσει ο Λεονάρντο, προκειμένου να εντοπίσουν τους μικρότερους στροβιλισμούς που θα μπορούσε να είχε δει. Η ακρίβεια του σκίτσου υποδηλώνει ότι έβλεπε τον κόσμο σαν κάμερα αργής κίνησης με 100 καρέ το δευτερόλεπτο, όταν ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται περίπου 30 έως 60 καρέ.

Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό αυτή η ικανότητα να ήταν κωδικοποιημένη στο DNA του, ως μετάλλαξη στα γονίδια KCNB1 και KCNV2, τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες στον αμφιβληστροειδή. Σε βάθος χρόνου, η ανάλυση DNA θα μπορούσε να αποκαλύψει αν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι διέθετε γενετικά χαρακτηριστικά που του χάρισαν τις μοναδικές του ικανότητες. Προς το παρόν, ωστόσο, ο βασικός στόχος των ερευνητών είναι να εξακριβώσουν αν όντως διαθέτουν δείγμα του DNA του.

Η σύνδεση γενετικού υλικού με μια ιστορική προσωπικότητα όπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα δείγματα αναφοράς. Ο δρ Ντέιβιντ Καραμέλι, μέλος του Leonardo da Vinci DNA Project και καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, δήλωσε στη Daily Mail: «Χρειάζονται ακριβή σημεία αναφοράς, τα οποία μπορούν να προκύψουν από το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Ντα Βίντσι». Όπως εξήγησε, «δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να βρεθούν απόγονοι, αλλά αν δεν εντοπιστούν πρόγονοι, οι αναλύσεις γίνονται πολύ περίπλοκες. Άλλωστε, η γενεαλογία δεν αντικατοπτρίζει πάντα τη βιολογία».

Οι ερευνητές ενημερώθηκαν ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φερόμενο τάφο του Λεονάρντο στο Αμπουάζ της Γαλλίας, αλλά μόνο αφού απομονώσουν δείγμα DNA από άλλη πηγή. Έτσι, στράφηκαν στα μοναδικά ίχνη του που εξακολουθούν να υπάρχουν: τους πίνακες και τα σχέδιά του. Ο δρ Καραμέλι σημειώνει: «Πιστεύω ότι έχει εντοπιστεί μια απλοομάδα του χρωμοσώματος Υ, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να ανήκει σε οποιονδήποτε άνδρα ήρθε σε επαφή με το εύρημα. Δεν υπάρχουν αναλύσεις που να δείχνουν ότι η απλοομάδα είναι αρχαία και ακόμη κι αν υπήρχαν, θα ήταν εξίσου δύσκολο να αποδειχθεί ότι ανήκει στον Λεονάρντο χωρίς πιθανή αντιστοίχιση με DNA προγόνων του».

Στο επόμενο στάδιο, οι ερευνητές σχεδιάζουν να αλληλουχήσουν το DNA από 14 ζώντες απογόνους του Σερ Πιέρο ντα Βίντσι, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν σε γενεαλογική μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Συγκρίνοντας αυτά τα δεδομένα με επιπλέον DNA που θα εξαχθεί από άλλα σημειωματάρια του Λεονάρντο, ενδέχεται να καταστεί δυνατή η οριστική σύνδεση του γενετικού υλικού με τον ιδιοφυή δημιουργό της Αναγέννησης.