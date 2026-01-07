Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί βίντεο που καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, στο οποίο ένας άνδρας σέρνει δύο σκύλους δεμένους πίσω από το αυτοκίνητό του, ενώ κινούταν σε δρόμους της περιοχής Long Island City, μπροστά στα έντρομα βλέμματα περαστικών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Στο σοκαριστικό υλικό φαίνονται οι δύο σκύλοι, ένας Γερμανικός Ποιμενικός με το όνομα Μαρζιπάν και ένα πίτμπουλ με το όνομα Νουγκάτ, δεμένοι με τα λουριά τους στο πίσω μέρος ενός κόκκινου Volkswagen Passat, να προσπαθούν απεγνωσμένα να ακολουθήσουν το όχημα καθώς αυτό κινείται προς τη διασταύρωση της 11ης Οδού με τη 43η Λεωφόρο, περίπου στις 6 το απόγευμα.

Σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ακούγεται περαστικός να φωνάζει εξοργισμένος:

«Τι κάνουν αυτοί οι τύποι στον σκύλο; Τον σέρνουν πίσω από το γαμ… αυτοκίνητο». Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο σκύλος Νουγκάτ αποδεσμεύτηκε από το όχημα. Ο οδηγός φέρεται να σταμάτησε, να μάζεψε και τα δύο ζώα, να τα έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο και να τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, μάρτυρας ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και άνδρες της NYPD εντόπισαν και συνέλαβαν τον 68χρονο οδηγό, Νταν Μπούγιορ.

Οι δύο σκύλοι μεταφέρθηκαν στην ASPCA στο Μανχάταν για κτηνιατρική εξέταση. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μαρζιπάν, ηλικίας περίπου δύο ετών, υπέστη ρήξη τυμπάνου, ενώ η Νουγκάτ, ηλικίας 2 έως 4 ετών, είχε εκδορές στα πέλματα, φλεγμονή στο δέρμα ανάμεσα στα δάχτυλα και διάρροια.

Ο Μπούγιορ οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου το βράδυ της Δευτέρας και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακοποίηση και βασανισμό ζώων, πρόκληση τραυματισμού, παράλειψη παροχής τροφής, καθώς και οδήγηση χωρίς άδεια. Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση. Αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 5 Μαρτίου, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους.

«Το υλικό είναι βαθιά ανατριχιαστικό και υπενθυμίζει το συνεχιζόμενο πρόβλημα κακοποίησης ζώων στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ASPCA, Χάουαρντ Λόρενς, σημειώνοντας ότι μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο οργανισμός έχει παραλάβει σχεδόν 20 ζώα από 18 περιστατικά πιθανής κακοποίησης.

Η εισαγγελέας του Κουίνς, Μελίντα Κατζ, ευχαρίστησε τους πολίτες που παρενέβησαν και ειδοποίησαν τις αρχές, τονίζοντας ότι «τα σκυλιά επέζησαν και ο φερόμενος ως δράστης θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη».