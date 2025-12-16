Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που χθες μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της 16χρονης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία. Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να προσέγγισε την 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι» και της επιτέθηκε με ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα.

Η 14χρονη αντέδρασε, ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει παρελθόν παραβατικότητας. Μάλιστα, φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε τραυματίσει με μαχαίρι μια ανήλικη ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.