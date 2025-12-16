Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά το υπουργείο Παιδείας, για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της, εντός σχολικής μονάδας στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, σε σχολικό συγκρότημα της Κυψέλης, όπου συστεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο Αθηνών, όταν επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες κατέληξε σε μαχαίρωμα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε μια 14χρονη μαθήτρια, η οποία δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιά και στο χέρι.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Σημειώνεται πως ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.