Τον τρόπο που αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δουλεύουν την περίοδο της Πρωτοχρονιάς υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α) της ΓΣΕΕ.

Οι επόμενες γιορτές οι οποίες προβλέπονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας από τον νόμο (άρθρο 2 ΝΔ 3755/1957, άρθρο 4 ΒΔ 748/1966, άρθρο 42 Ν. 4554/2018, άρθρο 60 Ν. 4808/2021, άρθρα 203,219 ΠΔ 62/2025) είναι οι εξής:

η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη.

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογιστεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι-ες που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν και

αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.