Νέα ισραηλινά πλήγματα έλαβαν χώρα σήμερα σε περιοχές του νοτίου και του ανατολικού Λιβάνου, για τις οποίες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν εκδώσει νωρίτερα εντολή εκκένωσης, υποστηρίζοντας πως στόχοι της επιχείρησης ήταν υποδομές της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Μέσω μηνύματος που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, είχε ζητήσει την εκκένωση τεσσάρων κοινοτήτων: των Κφαρ Χάτα και Ανάν (νότια) και των Αλ Μανάρα και Άιν αλ Τίνα (ανατολικά). «Παραμένοντας στη ζώνη αυτή, θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας», προειδοποιούσε σε αναρτήσεις του στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Οι αναρτήσεις συνοδεύονταν από χάρτες των συγκεκριμένων περιοχών.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε πως είδε δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείπουν την κοινότητα Κφαρ Χάτα λίγο πριν από την επίθεση, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν στην περιοχή. Παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα και διεξάγει επιχειρήσεις σε περιοχές του Λιβάνου – κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας – ισχυριζόμενος ότι βάζει στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν εξάλλου σε πέντε τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.