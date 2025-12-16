Όλο και πιο σκληρή μορφή λαμβάνει η νεανική παραβατικότητα με «πρωταγωνιστές» πλέον ακόμα και ανήλικα κορίτσια, όπως δείχνει και το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Κυψέλης χθες, Δευτέρα 15/12, όταν μια 16χρονη έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε μια 14χρονη.

Η τελευταία την είχε αποκαλέσει «πρεζάκι» και «βρωμιάρα», σύμφωνα με την καταγγελία της αδερφής της 16χρονης στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Κυψέλης. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια διαλείμματος από την τέταρτη προς την πέμπτη διδακτική ώρα και στον χώρο της τουαλέτας του 15ου Γυμνάσιου Αθηνών που βρίσκεται στην οδό Ρηνείας στην Αθήνα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Η κατηγορούμενη μόλις είχε ξεκινήσει στο νέο της σχολείο, όπου φοιτά από τις 12/12 στη Γ’ Γυμνασίου λόγω επιβολής ποινής από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Η 16χρονη αντιμετώπισε την 14χρονη, επίσης μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου του ιδίου σχολείου και μια άλλη φίλη της, σχετικά με το εάν την έχουν αποκαλέσει προηγουμένως «πρεζάκι» και, αφού έλαβε αρνητική απάντηση, εξήλθε του χώρου.

Στη συνέχεια και μετά από περίπου 10 λεπτά, η κατηγορούμενη προσέγγισε τη 14χρονη στον διάδρομο και έξω από τη σχολική αίθουσα όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει μάθημα η δεύτερη, την κατηγόρησε ότι προηγουμένως την αποκάλεσε «πρεζάκι» και, αφού έβγαλε είτε από τσέπη του παντελονιού της είτε από τσέπη του μπουφάν της ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα, μαύρου χρώματος, συνολικού μήκους 21 εκατοστών και με μήκος λάμας 9 εκατοστών, κινήθηκε προς το μέρος της για να τη χτυπήσει στην κοιλιακή χώρα. Η 14χρονη αντέδρασε και, στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της, τραυματίστηκε από το μαχαίρι στον καρπό του δεξιού χεριού της, καθώς και στην κοιλιακή χώρα όπου της προκλήθηκε εκδορά.

Στη συνέχεια, η 16χρονη προσπάθησε ανεπιτυχώς εκ νέου να τραυματίσει την κοιλιά της 14χρονης, ωστόσο αυτό αποτράπηκε με την επέμβαση παρευρισκόμενων μαθητών.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δύο ανήλικες απομονώθηκαν από καθηγητές του σχολείου και ενημερώθηκε η Αστυνομία. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», όπου έγιναν τέσσερα ράμματα στον καρπό της. Στις 12:00 περίπου της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν στο γυμνάσιο και αφού αρχικά ενημερώθηκαν από τον διευθυντή αυτού, παρέλαβαν το αναδιπλούμενο μαχαίρι από την 16χρονη, η είχε βάλει στη δεξιά τσέπη του παντελονιού της. Στη συνέχεια, μετέφεραν την τελευταία στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθη.

Η ανήλικη κατηγορούμενη αρνήθηκε να δώσει απολογία στους αστυνομικούς και είπε πως θα απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το ιστορικό της 16χρονης με τα μαχαίρια

Να σημειώσουμε ότι η 16χρονη έχει ήδη παρελθόν παραβατικότητάς και ιστορικό με μαχαίρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 27/07/2025, είχε συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, καθώς το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας και επί της συμβολής των οδών Μουστοξύδη και Βαλτινών στην Αθήνα, με τη χρήση ενός μαχαιριού κουζίνας, τραυμάτισε στην πλάτη μια 14χρονη. Σε βάρος της 16χρονης σχηματίστηκε δικογραφία εντός του ορίου του αυτοφώρου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία».

Η πιο πρόσφατη σύλληψη της, ωστόσο, ήταν στις 19 Οκτωβρίου για Ν. περί όπλων καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.