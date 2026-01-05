Κρατούμενος μέχρι να δικαστεί από το αυτόφωρο παραμένει ο 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία ότι οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο έτρεχε παράλληλα με την πορεία του οχήματος.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για «κακοποίηση ζώου – κακή μεταχείριση», και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η δίκη αναβλήθηκε για μεθαύριο, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την κράτησή του.

Το σκυλί, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.