Νεκρή είναι τελικά η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, καθώς η σορός της ταυτοποιήθηκε ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας που σημειώθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Φίλος του πατέρα της προχώρησε σε σπαρακτικές δηλώσεις λίγο μετά την τραγική επιβεβαίωση, αναφέροντας ότι ένοικοι της πολυκατοικίας που ήταν πάνω από το μπαρ είχαν κάνει πολλές καταγγελίες για τη λειτουργία του.

«Αν σκοτωθεί το παιδί σου σε ένα αυτοκινητιστικό, αν φάει μία σφαίρα, το βλέπεις… Αν όμως καεί είναι διαφορετικά. Εμείς βιώνουμε το αντίστοιχο Μάτι», είπε χαρακτηριστικά στο Live News.

«Το απόγευμα της Κυριακής μάς ενημέρωσαν επίσημα ότι το κορίτσι μας δεν είναι στους ζωντανούς. Ήταν τρία αδέλφια και η Αλίκη ήταν η μικρότερη. Είχαν πάει στο Κραν Μοντανά για την Πρωτοχρονιά. Μετά την αλλαγή του χρόνου τα παιδιά βγήκαν κι η μητέρα ήταν κάπου κοντά. Η μικρή πήγε με τρεις φίλες της στο συγκεκριμένο μπαρ και ο αδελφός της τελευταία στιγμή δεν πήγε στο ίδιο, αλλά σε ένα διπλανό που ήταν οι φίλοι του. Όταν γύρισε στο μπαρ που ήταν η Αλίκη, είχε πάρει ήδη φωτιά. Σκέψου τι έζησε εκείνο το παιδί εκείνη την ώρα… Και φαντάσου να είχαμε μέσα δύο παιδιά. Ο πατέρας είχε έρθει για Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, για μία μέρα για να κάνει αλλαγή χρόνου με τη μητέρα του. Στις 00:30 τον πήρε τηλέφωνο η Αλίκη για ευχές για καλή χρονιά και λίγες ώρες μετά έμαθε ότι το παιδί του ήταν στη φονική φωτιά. Πήρε το πρώτο αεροπλάνο και πήγε αμέσως στην Ελβετία», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Στο συγκεκριμένο μπαρ πήγαιναν πολύ νεαρά άτομα. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που ήταν πάνω από το μπαρ είχαν κάνει πολλές καταγγελίες για την κακή λειτουργία του. Αυτό παλιά ήταν καταφύγιο. Είχε μία πολύ στενή σκάλα για να ανέβεις στο ισόγειο. Άρα από τα πρώτα λεπτά που τα παιδιά προσπαθούσαν να ανέβουν για να γλιτώσουν, επειδή αρκετά λιποθύμησαν στις σκάλες από τις αναθυμιάσεις, μπλόκαρε η έξοδος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δεν έχουν συλληφθεί οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ δεν έχουν συλληφθεί μετά την τραγωδία, παρά τις πληροφορίες ότι το μαγαζί δεν τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας.

Μάλιστα, ο ένας ιδιοκτήτης, ο Ζακ Μορέτι, Γάλλος με καταγωγή από την Κορσική, έχει βαρύ παρελθόν.

Συγκεκριμένα, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για απάτες και μαστροπεία. Επίσης, είχε παραδεχθεί παλιότερα ότι έκανε μόνος του μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης του κλαμπ La Costellation. Όπως φαίνεται, χρησιμοποίησε εύφλεκτα υλικά και είναι αμφίβολο αν άφησε ανοιχτές εξόδους κινδύνου για να μεγαλώσει τον χώρο του κλαμπ.

Σημειώνεται ότι από τα 119, κυρίως πολύ νεαρά άτομα που βγήκαν ζωντανά αλλά με βαριά εγκαύματα από το μοιραίο μπαρ, έχουν ταυτοποιηθεί τα 113.