Το 2026 στην Ελλάδα υπάρχουν οι γνωστές επίσημες αργίες όπως Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, 25η Μαρτίου, Πάσχα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος, 28η Οκτωβρίου και Χριστούγεννα.

Ωστόσο, κάποιες από αυτές χάνονται ουσιαστικά για την πλειονότητα των εργαζομένων επειδή πέφτουν Σάββατο ή Κυριακή:

Κοίμηση της Θεοτόκου – 15 Αυγούστου: Σάββατο — για πολλούς δεν «μετράει» ως επιπλέον ρεπό.

Σάββατο — για πολλούς δεν «μετράει» ως επιπλέον ρεπό. Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων – 26 Δεκεμβρίου: Σάββατο — άλλη μια «αργία» που βρίσκεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από το σύνολο των επίσημων αργιών αρκετές δεν προσθέτουν πραγματικές εργάσιμες ημέρες «ελεύθερου χρόνου» στην καθημερινή ζωή.

Τριήμερα, 4ήμερα και πώς να τα εκμεταλλευτείς

Τα ήδη «χτισμένα» τριήμερα του 2026

Το καλό είναι ότι φέτος υπάρχουν αρκετές αργίες που πέφτουν μέσα στην εβδομάδα και προσφέρουν τριήμερα χωρίς να χρειάζεται άδεια:

Καθαρά Δευτέρα – 23 Φεβρουαρίου (Δευτέρα).

Δευτέρα του Πάσχα – 13 Απριλίου (με το Πάσχα Κυριακή).

Πρωτομαγιά – 1 Μαΐου (Παρασκευή).

Αγίου Πνεύματος – 1 Ιουνίου (Δευτέρα).

Αυτές οι ημέρες «δένουν» με το ΣΚ και δίνουν τουλάχιστον 3 μέρες συνεχόμενες ελεύθερες.

Τα τετραήμερα του 2026 και πώς να «τα χτίσεις»

Το μεγάλο 4ήμερο του Πάσχα

Με το Πάσχα να πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα να είναι επίσης αργία, έχεις 4 συνεχόμενες ελεύθερες μέρες (Σάββατο – Τρίτη).

Με 1 μέρα άδειας — πώς να φτάσεις σε 4ήμερα ή 5ήμερα

Το 2026 δίνει ευκαιρίες για να «μεγαλώσεις» τα διαστήματα ρεπό σου:

1) Με άδεια γύρω από 25η Μαρτίου

Τετάρτη 25/3: Μπορείς να πάρεις Δευτέρα 23/3 και Τρίτη 24/3 → 5ήμερο (Σάββατο έως Τετάρτη).

2) Με άδεια πριν/μετά 28η Οκτωβρίου

Τετάρτη 28/10: Μπορείς να πάρεις Δευτέρα 26/10 + Τρίτη 27/10 → 5ήμερο (Σάββατο – Τετάρτη).

Αυτές οι κινήσεις μπορούν να μετατρέψουν «μια μέρα άδειας» σε 4 ή 5 ημέρες μακριά από το γραφείο, ιδανικό για ταξίδι ή ξεκούραση.