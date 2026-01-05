Την πρόβλεψή του για την αναμενόμενη κακοκαιρία έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος προειδοποιεί για «ισχυρές βροχές που θα εκδηλωθούν το επόμενο τριήμερο» και συγκεκριμένα από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη το πρωί.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος τα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική και βορειοανατολική χώρα.

Το γεγονός ότι τα φαινόμενα θα είναι σφοδρά, αλλά όπως λέει ο κ. Κολυδάς «θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, γι’ αυτό και η προειδοποίηση είναι κόκκινη», πράγμα που καθιστά ιδιαιτέρως πιθανό να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως είπε ο Θοδωρής Κολυδάς, περισσότερο θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα:

η Κέρκυρα

η Λευκάδα

η Κεφαλονιά

η Ήπειρος

η δυτική Στερεά (κυρίως η Αιτωλοακαρνανία)

Την ίδια ώρα εφιστά προσοχή και στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης, τονίζοντας, βέβαια, ότι εκεί η προειδοποίηση είναι πορτοκαλί.

Όπως λέει θα πνέουν πολλοί ισχυροί, θυελλώδεις άνεμοι που «τοπικά θα φτάνουν τα 8-9 μποφόρ».

Η συνεδρίαση της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου και μετά και το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ, η Πολιτική Προστασία, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Από αύριο Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:

Δυτικής Ελλάδας

Ηπείρου

Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026, τις Περιφέρειες:

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Πελοποννήσου

Η πρόβλεψη των επιστημόνων για το πού αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και πότε:

Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένοντα ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες. Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (06-01-26)

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Μεθαύριο Τετάρτη (07-01-26)

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ατμόσφαιρα θα είναι «φορτωμένη» με αφρικανική σκόνη, προκαλώντας λασποβροχές σε πολλές περιοχές. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική δημιουργεί ισχυρούς ανέμους νότιας συνιστώσας σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, επηρεάζοντας έτσι και τη χώρα μας.

Οι άνεμοι στη μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή έως την Πέμπτη 08/01, διατηρώντας υψηλά τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 07/01, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη συνέχεια, οι βροχές με σκόνη θα εντοπιστούν κατά τόπους και σε άλλα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης 08/01, οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και αναμένεται να σταματήσουν έως το βράδυ.

Στον συνοδευτικό χάρτη, παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές το πρωί της Τρίτης 06/01.