Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο δημοσιογράφος ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ενημέρωση, παρουσιάζοντας επί 34 συνεχόμενα χρόνια την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεοπτική δημοσιογραφία.

Περίπου δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, είχε παραχωρήσει δηλώσεις, μιλώντας για τη ζωή μετά την αποχώρησή του από την καθημερινή τηλεοπτική ρουτίνα.

«Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Δεν μπορώ να κάθομαι», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εξακολουθούσε να παρακολουθεί την τηλεόραση, αναζητώντας περιεχόμενο που να του προκαλεί πραγματικό ενδιαφέρον.

Μάλιστα χαριτολογώντας είχε εκφράσει την απορία του για το λόγο που δεν τον είχε καλέσει ακόμα να του μιλήσει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Απορώ πραγματικά» είχε πει.