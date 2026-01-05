Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Δανίας για την υπεράσπιση της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να ορίσει το μέλλον της νήσου, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, που λέει ότι τη χρειάζεται για αμυντικούς σκοπούς.

«Η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας πρέπει να ορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας και κανείς άλλος», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει, σε χωριστή συνέντευξη, τη δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρέντερισκεν, που είπε στον Τραμπ να σταματήσει να απειλεί τη Γροιλανδία, ο Στάρμερ δήλωσε: «Στέκομαι στο πλευρό της και έχει δίκιο σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας».

Ο Κιρ Στάρμερ, που προσπάθησε να διατηρήσει την καλή του σχέση με τον Τραμπ και υιοθέτησε λιγότερο επικριτική στάση σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ερωτήθηκε επίσης σχετικά με τη Βενεζουέλα και δήλωσε ότι πλέον εναπόκειται στις ΗΠΑ να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και ότι η Βρετανία κρίνει τα άλλα κράτη με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.

Δηλώνοντας ότι η κατάσταση δεν είναι απλή, είπε: «Αυτό που χρειαζόμαστε στη Βενεζουέλα είναι μία ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση. Αυτή ήταν η θέση μας πριν από το σαββατοκύριακο, αυτή παραμένει η θέση μας», είπε.

«Το διεθνές δίκαιο είναι το πλαίσιο, είναι η άγκυρα ή το μέτρο βάσει του οποίου κρίνουμε τις ενέργειες όλων των άλλων κυβερνήσεων. Και εναπόκειται φυσικά στις ΗΠΑ να δικαιολογήσουν την ενέργεια που έκαναν. Δεν είναι απλό. Είναι περιπεπλεγμένο και, ακόμη και σήμερα, υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε δηλώσει προχθές, Σάββατο, ότι δεν λυπάται που ο Μαδούρο δεν είναι πλέον πρόεδρος της Βενεζουέλας, αλλά και ότι θέλει αυτό να οδηγήσει σε μία περισσότερο δημοκρατική διακυβέρνηση.