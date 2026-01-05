Η Ελλάδα, δια του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ Ιωάννη Σταματέκου, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και κάλεσε να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση.

Ακολουθεί η δήλωση του Ιωάννη Σταματέκου:

«Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση ή να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά. Υπενθυμίζουμε επίσης την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, ιδίως σε περιόδους αυξημένων εντάσεων.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα εργαλεία για μια ειρηνική μετάβαση και μια βιώσιμη επίλυση της κρίσης. Συντασσόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα στην ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστικό διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Nicolas Maduro – ενός μη νομιμοποιημένου προέδρου – στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και πάντα υποστήριζε πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα.

Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η φωνή του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να ακουστεί και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και συμπεριληπτικών πολιτικών διαδικασιών. Σε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ειρηνική μετάβαση που θα προκύψει από διαπραγμάτευση και η οποία θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο».