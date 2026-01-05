Η αστυνομία ερευνά περιστατικό στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο και έχει συλλάβει ένα άτομο, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Βανς και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν εκεί.

Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη αστυνομική πηγή, αμερικανικό Μέσο μετέδωσε ότι οι αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο που έχει συλληφθεί είχε την δυνατότητα να εισέλθει στην κατοικία του Βανς και ότι τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του κτιρίου.