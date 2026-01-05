Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στην ελληνική τηλεόραση και μια οικογένεια που αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς της ζωής του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ενημέρωση όσο λίγοι. Για 34 συνεχόμενα χρόνια βρισκόταν καθημερινά στις τηλεοπτικές οθόνες μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την οποία αντιμετώπιζε όχι απλώς ως επαγγελματικό εγχείρημα, αλλά ως προσωπική του υπόθεση. Η συνέπεια, η αμεσότητα και η σχέση εμπιστοσύνης που έχτισε με το κοινό τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Πίσω όμως από τα φώτα και τους ρυθμούς της καθημερινής επικαιρότητας, ο ίδιος τοποθετούσε πάντα σε πρώτη θέση την οικογένειά του. Στο πλευρό του, σε όλη τη διαδρομή, βρισκόταν η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη, με την οποία γνωρίστηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΑΝΤ1.

Παντρεύτηκαν το 1993 και έκτοτε μοιράστηκαν μια κοινή ζωή γεμάτη αγάπη, στήριξη αλλά και προκλήσεις.

Ο ίδιος είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη γνωριμία τους, λέγοντας: «Την Τίνα εδώ τη γνώρισα. Ήταν δημοσιογράφος του ΑΝΤ1… Θα το κάνω για τα επόμενα χρόνια της ζωής μου», περιγράφοντας τη στιγμή που αποφάσισε να την «προσέχει», όπως του είχε ζητήσει ο Μίνως Κυριακού.

«Όταν, λοιπόν, αποφασίσαμε να παντρευτούμε, πήγα στο γραφείο του και του είπα “Θυμάσαι τι μου είχες πει πρόεδρε; Να την προσέξω”. Θα το κάνω για το επόμενα χρόνια της ζωής μου», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαδάκης στο Ενώπιος Ενωπίω.

Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο Ιάσονας ακολούθησε τον δρόμο του ραδιοφώνου και της μουσικής, ενώ ο Φοίβος, έχοντας σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ, επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με τον πατέρα του. Από προηγούμενο γάμο του, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ακόμα έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον είχε κάνει δύο φορές παππού.

Δεν έκρυβε ποτέ ότι θεωρούσε την οικογένειά του τη μεγαλύτερη κατάκτησή του.

«Το καλύτερο ρεπορτάζ που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν ο γάμος μου με την Τίνα και τα παιδιά μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με μία φράση τη φιλοσοφία ζωής του.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του είχε μιλήσει δημόσια για τον χαρακτήρα του, αναφερόμενη στην αφοσίωση, την ακεραιότητα και τον αυθορμητισμό του, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν αυθεντικό άνθρωπο που εξέφραζε τον μέσο Έλληνα και παρέμενε σταθερός στις αξίες του.

Παρά τη μακρόχρονη και απαιτητική καριέρα του, ο Γιώργος Παπαδάκης αντιμετώπιζε το σπίτι και την οικογένειά του ως το προσωπικό του καταφύγιο. Στην τελευταία μεγάλη του συνέντευξη, λίγο πριν αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε με συγκίνηση για τη ζωή του δίπλα στη σύζυγο και τα παιδιά του, επιβεβαιώνοντας ότι για τον ίδιο η πραγματική επιτυχία δεν μετριόταν σε τηλεθεάσεις, αλλά σε ανθρώπινες σχέσεις.