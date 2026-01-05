Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προχώρησε σε δηλώσεις για το United Cup και μεταξύ άλλων ανέφερε τους στόχους που έχει θέσει για το 2026.

«Το 2026 δεν θα πιω αλκοόλ. Όχι ότι πίνω, αλλά αυτή τη χρονιά θα το πάω τελείως υγιεινά. Επίσης, θα προσπαθήσω να κόψω τη ζάχαρη», είπε ο Έλληνας τενίστας.

Έπειτα, σχολιάζοντας το σύντομο «1-on-1» με τη Λόρα Ρόμπσον για την επίσημη σελίδα του United Cup, είπε:

«Είχαμε όλη μας πολύ καλή προετοιμασία και νιώθω πως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα στο United Cup.

Έχουμε παίξει πολλές φορές εδώ στο Περθ, από την εποχή του Hopman Cup ακόμα. Τώρα παίζουμε στο United Cup, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Είμαστε σε μια ομάδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο τένις όπου ταξιδεύουμε μόνοι μας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μας».