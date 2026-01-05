Ανείπωτος είναι ο πόνος μιας μητέρας που βρήκε νεκρό τον 27χρονο γιο της μετά από χρήση ναρκωτικών, με αρκετά άτομα να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση τον νεκρό.

Πιο αναλυτικά, ο streamer Σέρχιο Χιμένεθ από την Ισπανία αγόρασε κοκαΐνη και ουίσκι, ώστε να τα καταναλώσει σε ζωντανή μετάδοση.

Σύμφωνα με τη Mirror, φέρεται να συμμετείχε σε κάποιο διαδικτυακό challenge, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, ο 27χρονος κατανάλωσε έξι γραμμές κοκαΐνης και ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι μέσα σε διάστημα τριών ωρών.

Η κάμερα κατέγραφε τις πράξεις του και συνέχισε εφόσον έχασε τις αισθήσεις του, ενώ από όσους τον παρακολουθούσαν κανείς δεν ειδοποίησε για την κατάστασή του.

🔴 Muere en un reto un ‘streamer’ español que copió el modelo de Simón Pérez, el influencer de las hipotecas y la cocaína. “Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos” https://t.co/BKmgvXX4HS — EL PAÍS (@el_pais) January 4, 2026

Κάποια στιγμή, η μητέρα του μπήκε στο δωμάτιο και τον σκούντηξε, αλλά είδε ότι δεν ανταποκρινόταν, οπότε ειδοποίησε ασθενοφόρο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο ο 27χρονος να συμμετείχε σε διαδικτυακή πρόκληση, με τη μητέρα του να δηλώνει σε ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Τζόρντι, ο μεγαλύτερος γιος μου, που ζει στα Πυρηναία, μας προειδοποίησε πριν από μερικούς μήνες ότι ο Σέρχιο έκανε τέτοιου είδους βίντεο. Σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα και είδα την πόρτα του δωματίου του μισάνοιχτη. Τον ρώτησα τι έκανε, αλλά δεν απάντησε. Προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά υπήρχαν ρούχα ή κάτι τέτοιο στο πάτωμα του υπνοδωματίου και δεν μπορούσα. Τον ρωτούσα συνέχεια απ’ έξω, αλλά δεν απαντούσε. Μπήκα και τον είδα γονατιστό στο κρεβάτι, σαν να προσευχόταν».

Επίσης, ο Ντάνιελ, αδερφός του Σέρχιο, ανέφερε: «Υπήρχε ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι ουίσκι, μερικά κουτάκια ενεργειακών ποτών και μια ποσότητα κοκαΐνης σε ένα κόκκινο πιάτο. Ο αδερφός μου ήταν γονατισμένος στο πάτωμα, με το κεφάλι του ακουμπισμένο στο στρώμα. Ο υπολογιστής ήταν ανοιχτός και άκουγα φωνές να τον ρωτούν αν κοιμόταν για να ξεπεράσει το μεθύσι του».