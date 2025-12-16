Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Κυψέλη και ειδικότερα στο 15ο Γυμνάσιο.

Πρωταγωνίστρια ήταν μία 16χρονη μαθήτρια η οποία τραυμάτισε μία μία άλλη κοπέλα 14 ετών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 16χρονη προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε έναν κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ό,τι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι στο Παίδων και το άλλο κορίτσι στην Αστυνομία» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ένα κορίτσι που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του μαχαιρώματος.

«Δεν την είχαμε δει καθόλου, ήταν η πρώτη της ημέρα»

«Είχε γίνει μία παρεξήγηση, ότι η 14χρονη είπε την 16χρονη πρεζού. Δεν την είχαμε δει καθόλου, ήταν η πρώτη της ημέρα. Ήταν κλεισμένη στην τουαλέτα, την έβγαλε η καθαρίστρια με τα χίλια ζόρια. Χτύπησε το κουδούνι, πήγε να πάει στο μάθημα, είδε την 14χρονη και την έβριζε. Δεν την άφηνε να μιλήσει και απλά έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη και τη μαχαίρωσε» συμπλήρωσε.

Η 16χρονη μαθήτρια είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά στο προηγούμενο σχολείο που φοιτούσε.

Σε κατάληψη το σχολείο

Οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.