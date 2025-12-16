Συγκλονίζει το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων που καταγράφηκε σε Γυμνάσιο της Κυψέλης, χθες, Δευτέρα. Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια διαλείμματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15 Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ο Γυμνάσιο, μπροστά σε ομάδα μαθητών. Η 16χρονη, που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι.

Όπως είπε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 14χρονη που μαχαιρώθηκε από άλλη μαθήτρια του σχολείου «νοσηλεύεται εκτός κινδύνου».

Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, «αν η ανήλικη δεν έβαζε το χέρι της στην κοιλιά, μπορεί σήμερα να μιλούσαμε για ένα νεκρό παιδί». Σύμφωνα με τον ίδιο, η 16χρονη μαχαίρωσε τη 14χρονη μεταξύ αντίχειρα και δείκτη.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος τόνισε την ανάγκη για άμεσες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες καταστάσεις και να προστατευτούν οι ανήλικοι μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα. Όπως ανέφερε, «συνεχώς στα νοσοκομεία μεταφέρονται τραυματισμένα παιδιά και μάλιστα από τα σχολεία».

«Στα νοσοκομεία βλέπουμε παιδιά που τραυματίζονται από κουκουλοφόρους μέσα στα σχολεία, παιδιά που τα εκβιάζουν για να τους αποσπάσουν χρήματα, ακόμα και 11χρονα ή 12χρονα παιδιά που τραυματίζονται μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητές τους», είπε συγκεκριμένα ο κ. Γιαννάκος.

«Την αποκάλεσαν πρεζάκι»

Σύμφωνα με την αδελφή της 16χρονης, η αιτία για την επίθεση ήταν ο διάλογος που είχε το θύμα με μία άλλη συμμαθήτριά της. Όπως είπε, την αποκάλεσαν «πρεζάκι».

Σημειώνεται ότι οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.

«Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε»

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε έναν κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ό,τι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι στο Παίδων και το άλλο κορίτσι στην Αστυνομία» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ένα κορίτσι που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του μαχαιρώματος.