Ο Όμιλος Jumbo έκλεισε το 2025 με αύξηση συνολικών πωλήσεων +7,22%, σε μια χρονιά όπου η εφοδιαστική αλυσίδα δοκιμάστηκε έντονα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αν και μέχρι και τον Νοέμβριο ο ρυθμός ανάπτυξης κινούνταν κοντά στο +8%, τον Δεκέμβριο «κόπηκε» σχεδόν στη μέση, στο +4,14%, με τη διοίκηση να αποδίδει την υποχώρηση σε δυσλειτουργίες της τροφοδοσίας κατά την εορταστική περίοδο και στα μπλόκα στο οδικό δίκτυο που επηρέασαν ιδιαίτερα τη ροή εξαγωγών προς τις όμορες χώρες.

Η διοίκηση του Ομίλου επισημαίνει ότι η απόκλιση των επιδόσεων του Δεκεμβρίου από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της χρονιάς συνδέεται άμεσα με τις δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν στην τροφοδοτική αλυσίδα κατά την εορταστική περίοδο. Τα μπλόκα στο οδικό δίκτυο επηρέασαν όχι μόνο την εσωτερική διακίνηση εμπορευμάτων, αλλά κυρίως τη ροή των εξαγωγών προς τις όμορες χώρες, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι στο σημερινό σύνθετο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να υποβαθμίζει την οικονομία, καθώς η ευημερία των πολιτών εξαρτάται άμεσα από τη διατήρηση και την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, αλλά και από την απρόσκοπτη εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται πιο αναγκαία από ποτέ λόγω του δημογραφικού ελλείμματος.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αντικείμενο την έγκριση νέας έκτακτης χρηματικής διανομής. Το προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 67.182.780,50 ευρώ και προέρχεται από έκτακτα αποθεματικά φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων, αντιστοιχώντας σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή, επί συνόλου 134.365.561 ονομαστικών μετοχών.

Εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 23η Μαρτίου 2026, ενώ η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) θα είναι η 24η Μαρτίου 2026. Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου 2026.

Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, αυξήθηκαν περίπου κατά +6%. Για το σύνολο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας κατέγραψαν άνοδο περίπου +9% σε σύγκριση με το 2024.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων τον Δεκέμβριο του 2025 ενισχύθηκαν περίπου κατά +5% σε ετήσια βάση, ενώ στο σύνολο του 2025 η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο +8%.

Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις του φυσικού δικτύου και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατέγραψαν αύξηση περίπου +8% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις στη χώρα αυξήθηκαν περίπου κατά +5%.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του δικτύου και του ηλεκτρονικού καταστήματος παρουσίασαν οριακή μείωση περίπου -0,1% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Σε επίπεδο έτους, ωστόσο, οι πωλήσεις στη ρουμανική αγορά αυξήθηκαν περίπου κατά +4%.

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο καταστημάτων, κατά το 2025 λειτούργησαν το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην πόλη Timisoara στη Ρουμανία, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα στη Βουλγαρία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε συνολικά 89 καταστήματα, εκ των οποίων 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία, ενώ διαθέτει και ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλες τις παραπάνω χώρες.

Η διοίκηση αναφέρει ότι συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης μεγέθυνσης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Σε περιόδους κατά τις οποίες δεν προχωρά σε προσθήκη νέων καταστημάτων, εστιάζει στη στρατηγική εξαγορά υφιστάμενων μισθωμένων ακινήτων, με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων και τη μεγιστοποίηση των κεφαλαιακών αποδόσεων.

Εντός του 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά τριών μισθωμένων καταστημάτων στην Ελλάδα, με το ποσοστό των ιδιόκτητων καταστημάτων να διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 70%.

Παράλληλα, μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 43 καταστήματα που φέρουν το σήμα Jumbo σε επτά χώρες, συγκεκριμένα σε Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ. Η Fox Group, η οποία διαθέτει την αποκλειστική σύμβαση franchise της Jumbo στο Ισραήλ και στον Καναδά, σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυό της στο Ισραήλ με 5 έως 6 νέα καταστήματα το 2026, ενώ προγραμματίζεται και το άνοιγμα τριών καταστημάτων Jumbo στον Καναδά, στο Οντάριο, εντός του ίδιου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις.