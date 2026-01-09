Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης, στον Νέο Κόσμο όταν μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Open, το κτίριο φέρεται να ήταν εγκαταλελειμμένο. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν διέρχονταν πεζοί από το σημείο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ ο δρόμος αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας τη στατική κατάσταση του κτηρίου.