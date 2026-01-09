Ένας άνδρας από το Ιλινόις κατηγορείται ότι βρισκόταν πίσω από οργανωμένο σχέδιο ηλεκτρονικής παραβίασης λογαριασμών, το οποίο είχε ως στόχο σχεδόν 600 γυναίκες στην πλατφόρμα Snapchat, αποσπώντας προσωπικές και ιδιαίτερα ευαίσθητες φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια πωλούσε στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Κάιλ Σβάρα, 26 ετών, από το Όσγουεγκο του Ιλινόις, φέρεται να εξαπατούσε τα θύματά του προσποιούμενος υπάλληλο του Snapchat. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν την Τετάρτη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιβαρυμένη κλοπή ταυτότητας, ηλεκτρονική απάτη, απάτη μέσω υπολογιστή, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις που συνδέονται με υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο Σβάρα αρχικά συγκέντρωνε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και ονόματα χρηστών των θυμάτων. Όταν το Snapchat εντόπιζε ύποπτη δραστηριότητα και απέστελλε κωδικούς ασφαλείας στους χρήστες, ο κατηγορούμενος φέρεται να τους έστελνε μήνυμα από ανώνυμο αριθμό, παριστάνοντας εκπρόσωπο της εταιρείας και ζητώντας τους κωδικούς αυτούς.

Περίπου 570 γυναίκες φέρονται να έπεσαν θύματα της απάτης, παραδίδοντάς του πρόσβαση σε τουλάχιστον 59 λογαριασμούς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Από τους λογαριασμούς αυτούς, ο Σβάρα κατέβαζε γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια πωλούσε ή αντάλλασσε σε παράνομα διαδικτυακά φόρουμ, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Σβάρα δεχόταν και παραγγελίες από άλλους χρήστες, μεταξύ των οποίων και ο έκπτωτος προπονητής στίβου του Northeastern, Στιβ Γουέιθ, ο οποίος ζητούσε φωτογραφίες συγκεκριμένων γυναικών. Ο Γουέιθ καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2024 σε πέντε χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για εγκλήματα που στόχευαν δεκάδες γυναίκες τις οποίες γνώριζε προσωπικά.

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Βοστώνη επέβαλε την ποινή, αφού άκουσε μαρτυρίες θυμάτων που περιέγραψαν σοβαρή και μακροχρόνια συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή επτά ετών, υποστηρίζοντας ότι ο Γουέιθ δημιούργησε «μια καταστροφική πορεία», κλέβοντας και διανέμοντας προσωπικές φωτογραφίες των θυμάτων μέσω διαδικτυακών αγορών.

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι πολλά από τα θύματα ήταν γυναίκες που ο Γουέιθ γνώριζε από την παιδική του ηλικία, τα φοιτητικά του χρόνια και την επαγγελματική του πορεία ως προπονητής. Την περίοδο τέλεσης των αδικημάτων, εργαζόταν ως προπονητής στα πανεπιστήμια Northeastern University, Penn State University, Illinois Institute of Technology, University of Tennessee και Concordia University Chicago.

Ο Γουέιθ, ο οποίος ήταν 30 ετών κατά την επιβολή της ποινής, βρίσκεται προφυλακισμένος από τη σύλληψή του τον Απρίλιο του 2021. Τον Νοέμβριο του 2023 δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης, μία κατηγορία διαδικτυακής παρενόχλησης, μία κατηγορία συνωμοσίας για απάτη μέσω υπολογιστή και μία κατηγορία απάτης μέσω υπολογιστή με συνέργεια.