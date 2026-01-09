Η EuroLeague ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία για τον αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, που είχε αναβληθεί. Η εντός έδρας αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής προγραμματίστηκε πλέον για τις 17 Μαρτίου στις 21:15, όπως ενημέρωσε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί αρχικά μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας. Η αναβολή είχε επιβληθεί λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με ασφάλεια.

Θυμίζουμε, πως απόψε (09/01) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν στο ΣΕΦ και στόχος του είναι η επιστροφή στις νίκες στην EuroLeague μετά την ήττα από την Φενέρ στην Τουρκία.