Με ανακοίνωσή της η Euroleague αναφέρθηκε στην αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική, λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15), ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την αναβολή του όμως, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Μια αναβολή στην οποία αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της η Euroleague, η οποία τις επόμενες μέρες θα κάνει γνωστό ποια θα είναι η μέρα που θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι.

«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε ανεστάλη, έπειτα από εισήγηση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague θα εξετάσει, σε συνεργασία με τις δύο ομάδες, τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον ορισμό νέας ημερομηνίας, με βάση τις διαθέσιμες μέρες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.