Την απόφαση για αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική, σχολίασε με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδέχονταν τους Τούρκους το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, το παιχνίδι όμως αναβλήθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας στην Αττική, έπειτα από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Μια απόφαση που δεν άφησε ασχολίαστη ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος σε story που ανέβασε στο Instagram τόνισε ότι είναι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 20-0 υπέρ της Φενέρ στα χαρτιά.

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές.

Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαννακόπουλος.