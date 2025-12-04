Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγες ώρες (4/12, 21:15) τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague αλλά η κακοκαιρία στην Αττική με την έντονη βροχή έχει ως αποτέλεσμα να είναι ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναβολής.

Η κατάσταση στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ δεν είναι καθόλου καλή λόγω της έντονης βροχής, με τους ανθρώπους του Σταδίου να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα εντός του γηπέδου.

Τα πράγματα μέχρι στιγμής είναι καλά εκεί, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ όμως είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής ώστε να δουν τι θα γίνει. Αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είναι η ασφάλεια των φιλάθλων τόσο κατά την προσέλευσή τους στο ΣΕΦ όσο και κατά την αποχώρησή τους, με δεδομένο πως η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί μετά τις 23:00, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Όπως και να έχει, αναβολή του αγώνα δεν μπορεί να αποφασίσει η Περιφέρεια Αττικής αλλά μόνο η Πολιτική Προστασία και όλα τα ενδεχόμενο είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.