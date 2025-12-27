Εκτάκτως στη συχνότητα του MEGA επιστρέφει η Αγγελική Νικολούλη, ανάβοντας τα φώτα στο “Τούνελ” μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου από τον γιο της το 2022, η δημοσιογράφος και η πολύπειρη ομάδα της πιάνουν το νήμα της εξιχνίασης από την αρχή και αποκαλύπτουν όλο το παρασκήνιο που έφερε το θέμα ξανά στο προσκήνιο.

Αυτή την Τρίτη 30/12 στις 23:10 η Αγγελική Νικολούλη θα αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές για το 2025 ρίχνοντας φως στην πολυσυζητημένη υπόθεση των ημερών, ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό της εκπομπής της για το 2026.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η δημοσιογράφος μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.