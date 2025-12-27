Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα συνέβει λίγο μετά τις 8.00 το πρωί όταν στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου.

Το ΙΧ κατά την πρόσκρουση τραυμάτισε εργαζόμενο στην καθαριότητα, ευτυχώς όχι σοβαρά, όμως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, επί τόπου έφτασε η Τροχαία, προκειμένου να διερευνησει τα αίτια του ατυχήματος.