Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο χθες το βράδυ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας εργαζόμενης στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ την ώρα που απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης πραγματοποιούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο.

Την ώρα που το όχημα διέσχιζε την οδό Νεάρχου, άγνωστο πώς, η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε, ευτυχώς, ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου με τον εισαγγελέα να τον αφήνει ελεύθερο.