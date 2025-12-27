Σεισμός 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27.12.2025) ώρα Ελλάδας.

Ο ισχυρός σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Δείτε βίντεο

#AHORA | FUERTE TERREMOTO DE 6,7 SACUDE TAIWÁN



Un #sismo de magnitud 6,7 se registró en la ciudad de Taipéi, #Taiwán, provocando movimiento telúrico intenso en la región.

Se han difundido videos que muestran la magnitud del temblor, mientras las autoridades locales evalúan los… pic.twitter.com/YNvo8RXS6h