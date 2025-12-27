Σεισμός 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27.12.2025) ώρα Ελλάδας.
Ο ισχυρός σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.
Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.
#AHORA | FUERTE TERREMOTO DE 6,7 SACUDE TAIWÁN— Corte Informativo (@CorteInforma) December 27, 2025
Un #sismo de magnitud 6,7 se registró en la ciudad de Taipéi, #Taiwán, provocando movimiento telúrico intenso en la región.
Se han difundido videos que muestran la magnitud del temblor, mientras las autoridades locales evalúan los… pic.twitter.com/YNvo8RXS6h
🔴WATCH: Strong 7.0-magnitude earthquake strikes Taiwan, off the coast of Yilan, dramatic tremors filmed on video pic.twitter.com/Ox42EjesVf— BEE NewsTV (@BeeNewsTV) December 27, 2025
Magnitude 6.6 Earthquake Rocks Taiwan's Northeastern Coast 🆘— WATCHTOWER (@news_24_365) December 27, 2025
A 6.6-magnitude earthquake struck 31 kilometers east-southeast of Yilan County at a depth of 68 kilometers on Saturday evening local time, with Taiwan measuring it at 7.0. The quake Caused level 4 shaking in Taipei,… pic.twitter.com/pT5IMEGro5
Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.