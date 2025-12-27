Σεισμός 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27.12.2025) ώρα Ελλάδας.

Ο ισχυρός σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.