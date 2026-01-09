Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του στη Βόρεια Αμερική, προχωρώντας σε μία ακόμη στοχευμένη εξαγορά που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ανάπτυξης TITAN Forward 2029. Μέσω της θυγατρικής του Titan America, ο ελληνικός όμιλος συμφώνησε στην απόκτηση του εργοστασίου τσιμέντου Keystone στην Πενσυλβάνια, σε μια κίνηση που ενδυναμώνει τη θέση του σε αγορές υψηλής ζήτησης, συνδεδεμένες με μεγάλα έργα υποδομών και επενδύσεις τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε: Η Titan SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια.

Η συναλλαγή συμπεριλαμβάνει μία σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής τσιμέντου, η οποία διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους κλιβάνους τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσυλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ. Χάρη στην πλεονεκτική του τοποθεσία, το εργοστάσιο μπορεί να εξυπηρετήσει μία αγορά 6,2 εκ. τόνων (short tons) ετησίως, στις Πολιτείες της Πενσυλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Οχάιο, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού των μεταφορικών δικτύων.

Το τίμημα της συναλλαγής (το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές μετά την ολοκλήρωσή της) ανέρχεται σε 310 εκατ. δολάρια, που αντιστοιχεί σε περίπου 313 δολάρια ανά τόνο (short ton) τρέχουσας παραγωγικής δυναμικότητας κλίνκερ και η ολοκλήρωση της τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και λοιπών συνήθων όρων.

Ο Bill Zarkalis, Πρόεδρος και CEO της Titan America ανέφερε ότι: «Η στρατηγική επένδυση ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Titan America στις ισχυρά αναπτυσσόμενες περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και επιτρέπει στην Titan America να ενισχύσει περαιτέρω την υπάρχουσα βασική δραστηριότητά της στον τομέα των βιομηχανικών υλικών, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα. Επιπλέον, αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στοχεύοντας σε επενδύσεις όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας, το εμπορικό μας δίκτυο και τον ισχυρό ισολογισμό μας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους μας.»

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσε ότι: «Η εν λόγω εξαγορά στις ΗΠΑ εναρμονίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου, TITAN Forward 2029, οι οποίες εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών στα βασικά μας προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών προϊόντων.»

Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τις πωλήσεις της Titan America, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και να βελτιώσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, μέσω της επίτευξης συνεργειών και σημαντικών λειτουργικών και εμπορικών οφελών – μέσω της Essex Cement στο Νιού Τζέρσεϊ και της Roanoke Cement στη Βιρτζίνια – καθώς και μέσω των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης ιπτάμενης τέφρας της Titan America, χάρη στην Separation Technologies, θυγατρικής εταιρείας της Titan, που δραστηριοποιείται στην Πενσυλβάνια και στο Οχάιο.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευθεί να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO₂ να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).