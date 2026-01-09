Ο Έργκιν Άταμαν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχτηκε μέσω των social media, με ορισμένους να του λένε να εγκαταλείψει την Ελλάδα εξαιτίας της τουρκικής καταγωγής του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον προπονητή της τουρκικής ομάδας να σχολιάζει παράλληλα την κατάσταση που προκάλεσαν τα μηνύματα στο διαδίκτυο. «Είδα στα social media πως κάποιοι μου επιτέθηκαν, ειδικά για τη χώρα μου. Έλεγαν πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος, αγαπάω την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό. Είμαι εδώ για τις επιτυχίες. Για αυτό δείχνω τις γροθιές μου στην αρχή του αγώνα. Πρέπει οι οπαδοί, η ομάδα, η διοίκηση να είναι ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους. Ποτέ δεν παρατάμε τους μεγάλους στόχους» τόνισε.