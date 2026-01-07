Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό στο τέλος της σεζόν αν η ομάδα δεν κατακτήσει τη Euroleague ή το πρωτάθλημα, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.

Άπαντες στις τάξεις των «πράσινων» περίμεναν μια αντίδραση από την ομάδα μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό και την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του περασμένου Σαββάτου (3/1). Αυτή η αντίδραση, όμως, δεν ήρθε.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε και από την Αρμάνι Μιλάνο, επίσης εντός έδρας, με την εικόνα του να προβληματίζει και τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν, γεγονός που δείχνει και το κλίμα που επικρατεί.

Ο Αταμάν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόδοση του Παναθηναϊκού αναλαμβάνοντας την ευθύνη και την Τετάρτη (7/1) στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (8/1) με τη Βίρτους Μπολόνια έριξε βόμβα αναφορικά με το μέλλον του.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα», ήταν τα λόγια του προπονητή του Παναθηναϊκού.