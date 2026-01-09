Στιγμές τρόμου έζησαν οι παρευρισκόμενοι σε πάρτι γενεθλίων στο Ουζμπεκιστάν, όταν μπαλόνια που ήταν γεμάτα με υδρογόνο έσκασαν και έπιασαν φωτιά αφότου ήρθαν σε επαφή με τα κεράκια της τούρτας της εορτάζουσας.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη χαρούμενη εορτάζουσα να περιμένει στην είσοδο ενός καταστήματος στη Μπουχάρα του Ουζμπεκιστάν, για να παραλάβει τα δώρα της, λίγες στιγμές πριν συμβεί το τρομακτικό περιστατικό.

Φίλοι και συγγενείς αιφνιδίασαν τη Nozza Usmanova με μια τούρτα γενεθλίων, κεράκια και μπαλόνια γεμάτα με υδρογόνο. Ωστόσο, λίγες στιγμές αργότερα καθώς η γυναίκα πήγαινε να σβήσει τα κεράκια της, αυτά ήρθαν σε επαφή με τα μπαλόνια με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά μπροστά στο πρόσωπό της.

😱 A woman who was just looking to blow out her candles accidentally lit herself up during her birthday celebration. https://t.co/QolCokdSoF



🎥: Viral Press pic.twitter.com/eg7D0cm83o — TMZ (@TMZ) January 8, 2026

Ευτυχώς, όμως, σύμφωνα με τη Daily Mail η φωτιά διήρκεσε μόνο για κλάσματα του δευτερολέπτου και κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Είναι ανακούφιση που κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκαν ζημιές», δήλωσε η άτυχη εορτάζουσα.