Η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic. Οι «Reds» αναζητούν έναν κεντρικό επιθετικό για να ενισχύσουν την ομάδα τους ενόψει Ιανουαρίου, και ο Ιρανός φορ φαίνεται να είναι ψηλά στη λίστα τους, μαζί με τρεις ακόμα υποψηφίους.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Ταρέμι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Φόρεστ χάρη στα χαρακτηριστικά του, που θυμίζουν τον Κρις Γουντ, ο οποίος απουσιάζει αυτή την περίοδο λόγω επέμβασης στο γόνατο. Παράλληλα, η κοινή σχέση των δύο ομάδων με τον Βαγγέλη Μαρινάκη θα μπορούσε να διευκολύνει τις επαφές και να καταστήσει πιο εύκολη μια πιθανή μεταγραφή του Ιρανού στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Ταρέμι διανύει την πρώτη του σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα και σε 20 εμφανίσεις έχει σημειώσει 12 γκολ και δύο ασίστ, επιβεβαιώνοντας την αξία του για τον Ολυμπιακό, αλλά και το ενδιαφέρον των συλλόγων του εξωτερικού. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η μετακίνηση του 31χρονου επιθετικού στο Λονδίνο θα γίνει πραγματικότητα.

Αναλυτικά όσα γράφει το δημοσίευμα «Η αναζήτηση της Νότιγχαμ για έναν νέο επιθετικό την έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίστας τεσσάρων παικτών, στην οποία περιλαμβάνεται ο διεθνής Ιρανός Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, καθώς και ο επιθετικός της Γουλβς, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν.

Η Φόρεστ είναι ένας από τους αρκετούς συλλόγους που παρακολουθούν στενά την πιθανή διαθεσιμότητα του Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Ταρέμι βρίσκεται στο «ραντάρ» της λόγω των ομοιοτήτων του με τον Κρις Γουντ, σε μια περίοδο που ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο.

Αν η Φόρεστ προχωρήσει το αρχικό της ενδιαφέρον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται επίσης στην ηγεσία του Ολυμπιακού» καταλήγει.