Ένας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε χθες, Πέμπτη, στο ανατολικό Μεξικό, μια χώρα από τις πιο επικίνδυνες για τον Τύπο, ανέφεραν οι αρχές.

Ο δημοσιογράφος Κάρλος Κάστρο κάλυπτε αστυνομικά θέματα για το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Código Norte Veracruz στην πολιτεία Βερακρούς, στην ανατολική ακτή του Μεξικού, ανέφερε η Κρατική Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

Η Επιτροπή καταδίκασε σε ανακοίνωσή της τη δολοφονία και ζήτησε «ενδελεχή έρευνα».

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάστρο πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο στην πόλη Πόσα Ρίκα.

Το Μεξικό θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τους δημοσιογράφους, με περισσότερους από 150 επαγγελματίες να έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF).

Πολλοί από τους δημοσιογράφους που δέχτηκαν επίθεση στο Μεξικό εργάζονταν σε περιοχές που μαστίζονται από το οργανωμένο έγκλημα και δημοσίευαν το ρεπορτάζ τους σε μικρά μέσα ενημέρωσης ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικά σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Η πολιτεία Βερακρούς, η οποία συνορεύει με τον Κόλπο του Μεξικού, αποτελεί εδώ και χρόνια θέατρο βίας που συνδέεται με διάφορες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών.