Μια νέα crime σειρά έρχεται στο Netflix. Το Man on Fire είναι μια μίνι σειρά επτά επεισοδίων με σκοτεινή ατμόσφαιρα που υπόσχεται ένταση, ψυχολογικό βάθος και έναν ήρωα στα όρια της αυτοκαταστροφής.

Στον κεντρικό ρόλο συναντάμε τον Yahya Abdul-Mateen II, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ηθοποιούς της γενιάς του, γνωστό από το Watchmen, το Aquaman και φυσικά το True Detective.

Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα του A.J. Quinnell, γραμμένα τη δεκαετία του ’80, τα οποία έχουν ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Πρόκειται για την ίδια ιστορία που μεταφέρθηκε στο σινεμά το 2004 από τον Tony Scott, με τον Denzel Washington σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του.

Ένας ήρωας σε διαρκή εσωτερική σύγκρουση

Ο John Creasy δεν είναι ο τυπικός action ήρωας. Πρώην στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων και μισθοφόρος, κουβαλά βαριά τραύματα -όχι μόνο σωματικά, αλλά κυρίως ψυχικά. Το PTSD, η ενοχή και η αδυναμία να ξεφύγει από το παρελθόν του τον οδηγούν σε μια διαρκή εσωτερική σύγκρουση.

Στο Man on Fire, ο Creasy αναζητά μια δεύτερη ευκαιρία, μια νέα αρχή. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιους χαρακτήρες, η βία επιστρέφει στη ζωή του και τον αναγκάζει να «μπει ξανά στη φωτιά» -αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό κόστος.

Τον πρωταγωνιστή πλαισιώνουν η Alice Braga (City of God) στον ρόλο της Valeria Melo, καθώς και οι Scoot McNairy (True Detective) και Bobby Cannavale (The Watcher) σε guest εμφανίσεις που ανεβάζουν τον πήχη.

Τη σειρά υπογράφει σεναριακά και παραγωγικά ο Kyle Killen, ενώ τη σκηνοθεσία των δύο πρώτων επεισοδίων αναλαμβάνει ο Steven Caple Jr. (Creed II), στοιχείο που προϊδεάζει για έναν δυναμικό, κινηματογραφικό ρυθμό και σκηνές δράσης με στιλ.

Γιατί να δείτε το Man on Fire

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, το Man on Fire δεν φαίνεται να στοχεύει απλώς στους φίλους της δράσης. Αντλεί από την παράδοση των σκοτεινών crime σειρών, επενδύοντας στον ψυχισμό του ήρωα και στη συναισθηματική ένταση, περισσότερο παρά στο εντυπωσιακό θέαμα. Όσοι έχουν αδυναμία σε σειρές τύπου Extraction ή σε χαρακτήρες που κινούνται στη γκρίζα ζώνη της ηθικής, δύσκολα θα το προσπεράσουν.

Άλλωστε, το πρωτογενές υλικό έχει ήδη αποδείξει τη διαχρονικότητά του: το βιβλίο του Quinnell συγκεντρώνει 4,28 αστέρια στο Goodreads, με αναγνώστες να το χαρακτηρίζουν ως «ένα από τα πιο καλογραμμένα και γρήγορα crime thrillers», και τον Creasy «έναν από τους πιο υποτιμημένους αντι-ήρωες της σύγχρονης λογοτεχνίας».

