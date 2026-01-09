Σε πολυτελή συγκροτήματα μεικτής χρήσης ή premium συγκροτήματα κατοικιών μετατρέπονται εσχάτως ολοένα και περισσότερα παλαιά ακίνητα, από αποθήκες και εγκαταλελειμμένα καπνεργοστάσια μέχρι παροπλισμένα βιομηχανικά κτίρια που παρήγαγαν κάθε λογής προϊόντα. Τη θέση των «φαντασμάτων», που αποκτούν νέα ταυτότητα, παίρνουν σταδιακά πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικοί χώροι και εμπορικοί χώροι, δίνοντας ξανά ζωή στις περιοχές όπου φιλοξενούνται, μία τάση που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά του real estate.

Piraeus Port Plaza

Από τις πρώτες διδάξασες στις αστικές αναπλάσεις είναι η Dimand, η οποία από το 2016 επενδύει σταθερά στη μετατροπή παλαιών ακινήτων σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ. Εφαλτήριο για την ανάπτυξη της εταιρείας αποτέλεσαν οι πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος στην πόλη του Πειραιά. Μέσα σε μία πενταετία δημιούργησε στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου ένα σημαντικό έργο, διεθνών προδιαγραφών, το «Piraeus Port Plaza», μια επένδυση που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 116 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, στο Piraeus Port Plaza απασχολούνται περίπου 7.500 εργαζόμενοι, φιλοξενούνται μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές, ενώ η περιοχή έχει αποκτήσει νέο χαρακτήρα, με νέες υποδομές, χώρους εστίασης και βελτιωμένο δημόσιο χώρο.

Το συγκρότημα ΦΙΞ

Ένα ακόμη εμβληματικού χαρακτήρα project που έχει αναλάβει η Dimand είναι η μεγάλη ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία θέλει να αναπτύξει ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων με την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων καθώς και την κατασκευή δύο νέων κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη ανάπλαση του ΦΙΞ αφορά έκταση περίπου 25 στρεμμάτων, με την επανάχρηση τριών διατηρητέων συγκροτημάτων και την κατασκευή δύο νέων κτιρίων όπου θα στεγαστούν οι 96 κατοικίες και το ξενοδοχείο 5 αστέρων και 153 κλειδιών.

Αναλυτικότερα, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους πολιτισμού, ευεξίας και φιλοξενίας, 96 κατοικίες από 45 τ.μ. έως 285 τ.μ. με 147 θέσεις στάθμευσης, χώρους εστίασης και εμπορικές χρήσεις, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου, ανοιχτούς στο κοινό. Βάσει σχεδιασμού, η ανάπλαση θα αφήνει στο κοινό το 60% της έκτασης ως ελεύθερο χώρο, περίπου 15 στρέμματα και στο κέντρο του ακινήτου, θα δημιουργηθεί μια πλατεία μεικτών χρήσεων, με έντονο το υδάτινο στοιχείο.

Το εν λόγω έργο αντιστοιχεί σε μία επένδυση ύψους 196 εκατ. ευρώ.

Η ανάπλαση της Καπνοβιομηχανίας Κεράνη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπλασης αποτελεί και η αναβίωση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας Κεράνη, επίσης στον Πειραιά. Το συγκρότημα, σήμα-κατατεθέν της περιοχής, που για δεκαετίες παρέμενε ανενεργό, έχει περάσει πλέον στα χέρια του καναδικού ομίλου Mercan, ο οποίος έχει αναλάβει την πλήρη αξιοποίησή του.

Το περασμένο διάστημα, η καναδική εταιρεία που φιλοδοξεί να μετατρέψει την παλαιά καπνοβιομηχανία σε πολυτελείς κατοικίες, πήρε το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού για τη μελέτη εκτέλεσης εργασιών για το project. Σύμφωνα με το πλάνο, η πρόταση των Καναδών προβλέπει τη μετατροπή του κτιρίου σε ακίνητο μεικτών χρήσεων με κατοικίες, χώρους εστίασης, κατάστημα πώλησης τροφίμων και γραφεία. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει την ανάπτυξη 408 κατοικιών επιφάνειας από 44 έως 69 τ.μ., με τις τιμές να ξεκινούν από τα 250.000 ευρώ. Στο συγκρότημα θα κατασκευαστούν διαμερίσματα, καταστήματα, χώροι εστίασης, γυμναστήριο, καθώς και κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής.

Η επένδυση Piraeus Gate

Σε αντίστοιχη λογική κινείται και η DKG Development, μία από τις νέες αλλά πλέον δραστήριες ελληνικές εταιρείες real estate στον χώρο των αναπλάσεων. Η εταιρεία, αν και μετρά μόλις 6 χρόνια στην ελληνική αγορά, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη στον τομέα του urban redevelopment. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, «τρέχει» ένα καινούριο μεγάλο έργο στην είσοδο της πόλης του Πειραιά. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο αστικής ανάπλασης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει νέα πνοή στην περιοχή. Το έργο, συνολικής ανάπλασης 81.055 τ.μ., περιλαμβάνει τη δημιουργία χώρων πρασίνου, εμπορικών και οικιστικών ακινήτων, καθώς και υποδομών που θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες.

Η αλλαγή της καπναποθήκης Σπίρερ

Σε ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών μεταμορφώθηκε αυτή τη φορά ένα από τα πλέον ιστορικά βιομηχανικά ακίνητα της Δράμας, η καπναποθήκη Σπίρερ. Σήμερα, το Hydrama Grand Hotel, δυναμικότητας 73 δωματίων και σουιτών, του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, Μανώλη Λεδάκη, μετρά περίπου δέκα χρόνια ζωής. Το έργο αποτελεί υπόδειγμα αναγέννησης βιομηχανικού κτιρίου και θεωρείται το πρώτο ξενοδοχείο πολυτελείας στον νομό Δράμας.

Η αναβίωση της Χαλκόρ

Ένα φιλόδοξο πλάνο έχει στα σκαριά η Noval Property, αφού σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπλαση της παλιάς Χαλκόρ στην οδό Πειραιώς 252.

Το σχέδιο προβλέπει μια συνολική ανάπτυξη 106.000 τ.μ., που θα περιλαμβάνει χρήσεις γραφείων, φιλοξενίας (ξενοδοχείο), κατοικίες, μουσείου και χρήσεις εμπορίου και εστίασης. Επίσης θα διαθέτει και μεγάλο πάρκο και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που θα καταλαμβάνουν σχεδόν το 50% του ακινήτου.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της δεκαετίας.