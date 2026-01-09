Συναγερμό σήμανε στις αρχές ο εντοπισμός του πτώματος μιας γυναίκας σήμερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Τη σορό της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, εντόπισε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άνδρας, που αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 56 χρονών από τον Καναδά.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.