Η συμπεριφορά του Ντιέγκο Σιμεόνε στο Ατλέτικο – Ρεάλ και οι επιθετικές του ενέργειες προς τον Βινίσιους έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη διοίκηση να θεωρεί ότι ο Αργεντινός προπονητής υπερέβη κάθε όριο.

Όπως αναφέρει η «AS», τόσο η διοίκηση όσο και το προπονητικό τιμ και οι ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας εκφράζουν δυσαρέσκεια για όσα συνέβησαν στα ημιτελικά του Super Cup Ισπανίας, πιστεύοντας ότι οι ενέργειες του Σιμεόνε αμαυρώνουν και την εικόνα της Ατλέτικο. Ακόμα και ο Αλόνσο σχολίασε ότι οι πράξεις του «Τσόλο» τον έκαναν να τον εκτιμήσει ακόμη λιγότερο.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς δημοσιογράφους, η Ρεάλ καταγγέλλει ότι ο Σιμεόνε ακολούθησε την γνωστή του τακτική αποσταθεροποίησης των αντιπάλων, στοχοποιώντας ιδιαίτερα τον Βινίσιους με σχόλια, συνεχείς προκλήσεις και κινήσεις που στόχευαν να τον βγάλουν εκτός ρυθμού, με αποκορύφωμα την αντίδρασή του όταν βγήκε ως αλλαγή. Παρά τις προσπάθειες του Σιμεόνε να υποβαθμίσει το περιστατικό μετά το παιχνίδι, στη Ρεάλ είναι πεπεισμένοι ότι όλα έγιναν σκόπιμα.

Στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για ένα λεκτικό επεισόδιο με τον Καρβαχάλ, ο «Τσόλο» απάντησε: «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Καρβαχάλ και για όλους τους παίκτες της Ρεάλ. Του είπα ότι όλοι βλέπουμε απ’ έξω τι γίνεται στην ομάδα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει έντονη πίεση στους ποδοσφαιριστές.