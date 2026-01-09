Σοβαρά τραυματίστηκε η 15χρονη μαθήτρια στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, όταν πινακίδα φαρμακείου έπεσε στο κεφάλι της.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο καθώς έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο στύλος με τον σταυρό, ήταν παλιός και σε κακή κατάσταση, ενώ φέρεται να υποχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Star ότι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι ριπές του αέρα ήταν τόσο δυνατές, που ξερίζωσαν την πινακίδα, η οποία κατέληξε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας το ανήλικο κορίτσι. «Είδα την κοπέλα να πέφτει και να αιμορραγεί. Ήταν μόλις 15 ετών», ανέφερε ο μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ.