Η Τρίτη και 13 της κυβέρνησης

Καλημέρα σε όλους. Αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση ότι θα λήξουν τα αγροτικά μπλόκα την προσεχή εβδομάδα. Η απόφαση πολλών αγροτικών μπλόκων να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου είναι ένα θετικό σήμα για το πρωθυπουργικό επιτελείο. Η κίνηση των αγροτών ήταν αναμενόμενη και η κυβέρνηση αναμένει ότι σιγά – σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση καθώς έχουν δοθεί αρκετά στον αγροτικό κόσμο, πολλά περισσότερα απ’ όσα πιστεύουν ορισμένοι. Έτσι, δεν αποκλείεται η Τρίτη και 13 να μην είναι γρουσούζικη μέρα, αλλά το αντίθετο, για την κυβέρνηση.

Δίαυλοι επικοινωνίας με αγρότες

Πίσω όμως από την απόφαση για νέο κάλεσμα για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό και την αποδοχή του από την πλειοψηφία των αγροτών, υπήρξε έντονο παρασκήνιο. Έμαθα ότι έχουν γίνει πολλές επαφές παρασκηνιακές και υπήρξαν πρόσωπα που διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο για να αλλάξει το κλίμα. Πρώτα απ’ όλα ρόλο είχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ υπήρξαν και ενισχύσεις με πρόσωπα που διατηρούν επαφές με τον αγροτικό κόσμο, όπως ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος που εκλέγονται στη Θεσσαλία, σε Τρίκαλα και Λάρισα αντίστοιχα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας που εκλέγεται στην Καρδίτσα, παρά τα όσα αρνητικά έχει ακούσει, προσπάθησε και αυτός από την πλευρά του να αλλάξει το κλίμα. Το πρόσωπο κλειδί στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης που είχε αρκετές επικοινωνίες, ενώ επίσης μου είπαν πως παρασκηνιακές συζητήσεις έκαναν και άλλα πρόσωπα που μιλάνε με τον γαλάζιο αγροτικό κόσμο, όπως ο συνεργάτης του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης.

Η Καρυστιανού της Εκκλησίας

Και να πάω τώρα στα όσα λέγονται και κυκλοφορούν για τις επόμενες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζεται με την ίδια πρωταγωνίστρια. Θα σας αποκαλύψω πολλά και ενδιαφέροντα από την πορεία της. Επικοινώνησα με άνθρωπό μου στη Θεσσαλονίκη και ρώτησα τι ξέρει για την παιδίατρο Καρυστιανού. Μου είπε ότι την ξέρουν ως ένα πρόσωπο συντηρητικό και δεν την κατατάσσουν στον προοδευτικό χώρο, όπως πίστευαν πολλοί εδώ και δυο, τρία χρόνια. Επίσης μου επισημάνθηκε πως έχει στενές σχέσεις με την Εκκλησία και μάλιστα μου ειπώθηκε πως υπάρχει γραμμή από ορισμένες Μονές του Αγίου Όρους, όχι επίσημα, αλλά από μοναχούς, να στηριχθεί η προσπάθειά της με μηνύματα προς τους πιστούς που έχουν σχέσεις με την Αθωνική Πολιτεία. Γενικά έχει απόψεις που την κατατάσσουν στον ευρύτερο υπερσυντηρητικό χώρο και αυτό, όπως μου είπε και καραμανλικός, θα φανεί.

Ποιοι πάνε μαζί της

Να πάω τώρα σε πρόσωπα διότι δεν είναι μόνο ο Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής που ακούστηκε πως θα την ακολουθήσει ή ο πρώην βουλευτής της λαϊκής δεξιάς Νίκος Νικολόπουλος που σας έγραψα χθες. Ακούω και για άλλους όπως ο Μάριος Σαλμάς που δεν το επιβεβαιώνει, αλλά μου λένε πως δεν το βλέπει αρνητικά. Κάποιοι έβαζαν στην εξίσωση και το όνομα του Πάνου Παναγιωτόπουλου, πρώην υπουργού, δικηγόρου και παρουσιαστή καθημερινής πολιτικής εκπομπής στο Kontra. Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία που πολιτεύτηκε με τη Νίκη μου είπαν πως είναι σταθερά δίπλα της και θα είναι υποψήφια. Τις επόμενες ημέρες περισσότερα.

Τσιπρικοί κατά Καρυστιανού

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν αποφασίσει να μην επιμείνουν και πολύ στην κριτική κατά της Μ. Καρυστιανού, αλλά δεν σημαίνει αυτό πως θα αφήσουν αναπάντητα όσα είπε. Γι’ αυτό και χθες πέρασε στην αντεπίθεση με άρθρο του ο δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός, επί χρόνια συνεργάτης στενός του Αλ. Τσίπρα, και της άσκησε δριμεία κριτική. Αυτό θα γίνεται από αρκετούς από εδώ και πέρα, καθώς θεωρούν πως ουσιαστικά υιοθετεί απόψεις της Ομάδας Αλήθειας. Πάντως ο ίδιος ο πρώην pρωθυπουργός αναμένεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις στην ομιλία του στο βιβλίο του στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες.

Παραιτήσεις και εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ που υπάρχει μεγάλη γκρίνια και εσωστρέφεια στο δρόμο για το συνέδριο. Μαθαίνω πως υπάρχουν αρκετές παραιτήσεις από νομαρχιακές επιτροπές και μάλιστα έχουν αποσταλεί και επιστολές στη Χαρ. Τρικούπη. Μια ηχηρή παραίτηση ήταν χθες το απόγευμα και του αντιδημάρχου Αθηναίων και συνεργάτη του Χάρη Δούκα, του Πάρη Χαρλαύτη από τον τομέα Αυτοδιοίκησης και Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό στον απόηχο δημοσιευμάτων πως συμμετείχε σε προεδρική αποστολή υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Φανάρι για τα Θεοφάνια που ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε και reunion με φόντο το συνέδριο του κόμματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επίσκεψή του ήταν ιδιωτική και αυτό όντως είναι αληθές και δεν συμμετείχε σε καμία προεδρική αποστολή ούτε συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι. Ο ίδιος όμως με την παραίτησή του αφήνει και πολιτικές αιχμές και λέει φωναχτά αυτό που ακούγεται από πολλές πλευρές στο κόμμα, ότι ενόψει του συνεδρίου σίγουρα δεν πραγματοποιήθηκε reunion για προσυνεδριακό διάλογο.

Νέος διαγωνισμός έως και 2,3 εκατ. για το Κτηματολόγιο

Στο κυβερνητικό παρασκήνιο λέγεται ότι η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου έχει μπει πλέον ψηλά και σταθερά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι ως ένα ακόμη έργο «τακτοποίησης εκκρεμοτήτων», αλλά ως κρίσιμος κρίκος για επενδύσεις, μεταβιβάσεις ακινήτων και τη συνολική εικόνα της χώρας στο μέτωπο του ψηφιακού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχώρησε στη διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία και υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης έργων του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με προϋπολογισμό 1,53 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης που ανεβάζει τον «πήχη» έως τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Lidl – Σκλαβενίτης πάνω από το «φράγμα» του ανταγωνισμού

Αυτό που ακούγεται στην αγορά των σούπερ μάρκετ, είναι ότι το 2025 η Lidl και ο Σκλαβενίτης κινήθηκαν με αύξηση τζίρου πάνω από τον ανταγωνισμό τους και επομένως πάνω από το μέσο όρο αύξησης τζίρου της αγοράς που ήταν κοντά στο 6%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συνέχισαν να κερδίζουν μερίδια από την εγχώρια πίτα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός της διανομής ποσού 350 ευρώ από τη Lidl, κάτι που δείχνει την θεαματική πορεία που έκανε τη χρονιά που πέρασε και η εταιρεία φρόντισε να επιβραβεύσει με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του προσωπικού.

Σε εκκρεμότητα η μισθοδοσία Δεκεμβρίου στα Market In

Ανησυχία μαθαίνω ότι επικρατεί στις τάξεις των εργαζομένων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Market In, για τη μη καταβολή της μισθοδοσίας του Δεκεμβρίου έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ενώ η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων έγινε στις 18 Δεκεμβρίου προκειμένου η επιχείρηση να είναι καλυμμένη απέναντι στο νόμο, τα πράγματα σε ό,τι αφορά την τακτική τους μισθοδοσία είναι εντελώς διαφορετικά. Αντικατοπτρίζοντας πιθανότατα το εύθραυστο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο κύριων μετόχων που είναι οι δύο κόρες του ιδρυτή της Market In, Θωμά Ράμμου, μετά τον θάνατό του.

Οι αγρότες «μπλόκαραν» το τζίρο των Jumbo

Στην αγορά λιανικής, τα νούμερα λένε τη δική τους ιστορία και αυτή τη φορά έχουν και μέρος από τις εξελίξεις στα μπλόκα των Εθνικών Οδών. Παρά τις έντονες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Jumbo κατάφερε να κλείσει το 2025 με αύξηση πωλήσεων +7,22%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του μοντέλου του. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι μέχρι και τον Νοέμβριο, στο εντεκάμηνο, ο όμιλος έτρεχε με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο +8%, χτίζοντας προσδοκίες για ένα ιδιαίτερα ισχυρό φινάλε. Όμως ο Δεκέμβριος, ο πιο κρίσιμος μήνας για το ταμείο, έκρυβε εκπλήξεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε απότομα στο +4,14%, σχεδόν στο μισό του μέσου όρου της χρονιάς. Η εξήγηση, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, δεν βρίσκεται στη ζήτηση αλλά στους δρόμους. Τα αγροτικά μπλόκα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν σοβαρές δυσλειτουργίες στην τροφοδοτική αλυσίδα μέσα στην εορταστική περίοδο. Το πρόβλημα δεν αφορούσε μόνο την εσωτερική διακίνηση εμπορευμάτων, αλλά και τη ροή των εξαγωγών προς τις όμορες χώρες, όπου ο η Jumbo έχει ισχυρή παρουσία.

Επένδυση στο real estate για την Cultivos

Νέες business με πληροφορούν ότι αναπτύσσει στον τομέα των ακινήτων στη συμβολή των οδών Αθηναΐδος και Καλαμιώτου στο Κουκάκι η Cultivos, του γνωστού επιχειρηματία του καφέ, Γιάννη Ταλούμη. Εκτός του ότι άνοιξε ένα νέο κατάστημα της αλυσίδας καφεστίασης, ετοιμάζονται και άλλα βήματα που σχετίζονται με το real estate, τα οποία θα ξεδιπλωθούν προσεχώς με περισσότερες λεπτομέρειες. Η πραγματικότητα είναι ότι η εταιρεία που μας είχε συνηθίσει έως τώρα για την παρουσία της στον κλάδο του καφέ, κάνει περαιτέρω βήματα σε άλλους τομείς, προκειμένου να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και να φέρει επιπλέον έσοδα.

Τι ψάχνει η Άβαξ στη Βόρεια Ελλάδα

Νέες ευκαιρίες και μάλιστα στον οικιστικό τομέα, ακούω από ανθρώπους της αγοράς ότι διερευνά το τελευταίο διάστημα η Άβαξ, η μία από τις τέσσερις μεγάλες κατασκευαστικές της χώρας. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να έχει μπει σε συζητήσεις με τοπικούς παράγοντες, προκειμένου να κάνει κίνηση στον τομέα των κατοικιών το προσεχές διάστημα. Τα νέα από το μέτωπο αναμένονται σύντομα, το εάν δηλαδή θα υπάρξει συμφωνία ή όχι των δύο πλευρών. Δεν παύει ωστόσο να μεγαλώνει το ενδιαφέρον των μεγάλων κατασκευαστικών για τη Θεσσαλονίκη, η οποία παρουσιάζει παρθένο έδαφος για αρκετές και σημαντικές κινήσεις το επόμενο διάστημα από πλευράς των υποψήφιων επενδυτών.